'La La Wine', 4 donne creano talk show enogastronomico

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Una trasmissione video, con contenuti on demand, seria e al tempo stesso leggera, 20' per parlare di vino, cibo, attualità, libri, televisione, sentimenti e molto altro. Creata nel periodo del lockdown, 'La La Wine Magazine' va in onda tutti i giovedì, dalle 13.45, su Facebook, Instagram e sul Canale YouTube de La La Wine Magazine.

Quattro le rubriche, come le autrici, Francesca Ciancio, Barbara Amoroso, Michela Mozzanica e Giordana Talamona, tutte giornaliste ed esperte di enogastronomia.

In Good moring wine, la prima rubrica, comanda l'attualità; seguono Taste's anatomy, durante la quale gli argomenti sono vino, bitrra, cibo e spiritis; Dirty drinking, per raccontare l'enogastronomia "con un piglio trasversale e talvolta irriverente". ed, infine, 'Stappate di casa', dedicata alle donne "che hanno cambiato vita, città e progetti grazie all'enogastronomia".

"Vogliamo spiega il quartetto di La La Wine - che la nostra trasmissione faccia riflettere, permetta di approfondire, ma mantenga un ritmo incalzante, esattamente come uno di quei ritornelli fatti apposta per ballare. meglio se con un calice di buon vino in mano". (ANSA).