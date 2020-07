Creato Consorzio di tutela del formaggio ossolano dop

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Un Consorzio tutela il formaggio ossolano Dop ed è stato presentato oggi, presso la sede dell'Unione montana delle Valli dell'Ossola, dal capogruppo della Lega in Regione, Alberto Preioni, e dall'assessore ad Agricoltura e Cibo della Giunta Cirio, Marco Protopapa "Con serietà e perseveranza - hanno commentato Protopapa e Preioni - si raggiungono i risultati. Progetti come questi rafforzano il Piemonte, e noi siamo stati i primi a crederci.

Abbiamo svolto un'opera di mediazione tra i vari soggetti coinvolti, Europa compresa, e ora staremo vicini al neonato Consorzio aiutandolo a promuoversi. Se il lago Maggiore ha già un brand che deve diventare ciò che il lago di Como rappresenta per la Lombardia, la Val d'Ossola deve divenire la nostra Valtellina".

"Questa amministrazione regionale a trazione Lega - hanno aggiunto - punta al rafforzamento dei legami sociali e identitari tra le popolazioni locali, offrendo così un contributo per il mantenimento dell'economia montana e valligiana. L'ossolano Dop, principale espressione casearia dell'estremo nord del Piemonte, rappresenta un bene collettivo i cui effetti positivi ricadono sull'agricoltura, ma anche sul turismo e sull'enogastronomia". (ANSA).