Aggredisce moglie e figlio, arrestato

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Quattro arresti da parte dei carabinieri di Torino per maltrattamenti in famiglia in 48 ore.

La situazione più grave a Chivasso, dove un 63enne ha aggredito con due martelli moglie e figlio di 61 e 22 anni al culmine di un violento litigio. A dare l'allarme al 112 è stato un vicino di casa: all'arrivo dei militari l'uomo stava ancora brandendo i due martelli, minacciando la moglie, che ha riportato ferite guaribili in tre giorni, come il figlio. La vittima ha denunciato che le violenze andavano avanti ormai da due anni.

A Moncalieri un uomo si è scagliato contro moglie e figlie, di 15 e 21 anni: il 56enne, ubriaco, picchiava e minacciava i familiari da diverso tempo. Le tre vittime sono state medicate in ospedale, dove è stata data una prognosi di 7 giorni per la guarigione. All'uomo sono stati sequestrati due fucili regolarmente detenuti.

A Giaveno un 49enne ha aggredito la madre di 80 anni: anche in questo caso l'allarme è stato dato dai vicini di casa, che hanno parlato di 'continue liti' tra i due. All'arrivo dei militari la vittima ha raccontato che aggressioni e umiliazioni andavano avanti da molto tempo.

A Torino, infine, è stato arrestato un 56enne, denunciato dalla compagna 40enne. Secondo i racconti della vittima, l'uomo era convinto che lei lo tradisse. Per questo la pedinava e la importunava, maltrattandola in casa e per strada. È stato arrestato mentre seguiva la donna per l'ennesima volta. (ANSA).