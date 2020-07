'Tre minuti per', 35 imprese cercano affari in 180 secondi

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Sono 35 le imprese iscritte allo speed date for business 'Tre minuti per', che si terrà domani 16 luglio, tra le 18 e le 20, presso il Mirafiori Motor Village di Torino. Sono iscritti a parlare, rigorosamente per 180 secondi, scanditi da un grande orologio countdown in sala, suddivisi in undici categorie merceologiche: moda e gioielleria, alimentare, marketing e pubblicità, comunicazione, grafica, meccatronica, Ict, consulenza finanziaria, arti dello spettacolo e fotografia, design, arredamento Intorno ai temi della comunicazione, delle tecnologie, del web e delle strategie di vendita tutte le imprese coinvolte troveranno un filo conduttore in grado di unirle, alla ricerca di nuovi modi di fare affari e nuove formule per riorganizzare la propria capacità produttiva o rete commerciale. L'evento è stato organizzato da Cna Torino in collaborazione con le Unioni di mestiere Cna Produzione, Cna Alimentare, Cna Comunicazione e Terziario Avanzato e Cna Federmoda e con l'Ufficio Sviluppo della Cna Torino.

'Tre minuti per' fare business, trovare un fornitore, trovare un cliente, far partire una collaborazione. La collaudata formula degli incontri B2B a tempo, ideata da Cna Torino alcuni anni fa, ha riscosso ancora una volta un grande successo tra gli imprenditori associati e non associati che giovedì si presenteranno in piazza Cattaneo 9 per incontrarsi, spesso per la prima volta, e capire come poter essere utili gli uni agli altri. L'iniziativa verrà replicata a novembre.

(ANSA).