Torino: tifosi contestano, striscioni al Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Striscioni con frasi di contestazione al Torino sono stati appesi oggi all'esterno dello stadio Filadelfia, alla vigilia della forse decisiva partita contro il Genoa. "Non meritate questa maglia", "Basta, Cairo vattene", "Il Toro la leggenda, voi la vergogna": sono i messaggi comparsi oggi pomeriggio. La tifoseria granata, dunque, resta in fermento e continua la protesta per i deludenti risultati della squadra ottenuti in questa stagione. (ANSA).