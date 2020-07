Serra di marijuana tra gli ortaggi, denunciato nel Verbano

(ANSA) - VERBANIA, 15 LUG - Una serra di marijuana sulle alture di Verbania. L'ha scoperta la Guardia di Finanza di Verbania nel comune di Cambiasca (VCO), nel cortile di un'abitazione di un italiano, 24 anni, con precedenti specifici.

Nascoste dagli ortaggi c'erano, coltivate in serra, piante del peso di circa 15 kg, dell'altezza di anche 2 metri, pronte per essere sottoposte alla fase di essiccazione. Una coltivazione che secondo le Fiamme Gialle avrebbe permesso di ricavare mille dosi.

Nello stabile adiacente anche una cantina allestita a laboratorio, con lampade per l'accrescimento delle piante. La perquisizione ha permesso di trovare all'interno dell'abitazione ulteriore sostanza stupefacente: 31 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, oltre a circa mille euro in contanti, un bilancino di precisione e due coltelli contaminati sempre da sostanza drogante. Tutto è stato posto sotto sequestro. L'italiano è stato denunciato a piede libero alla per produzione di sostanze stupefacenti. (ANSA).