Sauze d'Oulx,due nuovi impianti sportivi pronti per l'estate

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus, sono ripresi i lavori del Comune di Sauze d'Oulx.

In dirittura di arrivo, in particolare, due cantieri, il nuovo campetto polivalente di Viale Genevris e il nuovo campo da bocce in piazza Miramonti.

Si tratta di due interventi "dedicati principalmente a due fasce d'età che ci stanno a cuore, i giovani ed i meno giovani - spiega il sindaco, Mauro Meneguzzi -. In Viale Genevris stiamo realizzando il nuovo campetto polivalente che sarà di libero accesso per i giovani e dove si potrà giocare a calcetto e a pallavolo. i lavori di costruzione del basamento e della recinzione sono ormai ultimati. Manca solo più il tappeto in sintetico e poi potremo aprire il nuovo impianto ai giovani. In piazza Miramonti stiamo invece costruendo il nuovo campo da bocce - aggiunge il primo cittadino - che sorgerà in fondo del piazzale. Anche in questo caso i lavori stanno procedendo come da cronoprogramma e per l'inizio di agosto contiamo di poter fare l'inaugurazione".

"Siamo soddisfatti perché nonostante con l'emergenza Covid-19 i lavori si sono fermati, ma non la progettazione, che è continuata e appena si è potuto lavorare in sicurezza abbiamo dato corso alle opere messe in preventivo - conclude -. Per l'estate avremo quindi a disposizione questi due nuovi impianti che qualificano ulteriormente l'offerta sportiva del nostro paese". (ANSA).