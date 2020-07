Montagna: statale Maddalena, avviate opere consolidamento

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Anas ha avviato l'intervento di consolidamento del corpo stradale della statale 21 'della Maddalena' nel comune di Argentera (Cuneo), per un totale di 700 metri lungo il lago della Maddalena, a circa 2000 metri di altitudine. L'importo dei lavori ammonta a 500 mila euro. L'intervento prevede la realizzazione di fondazioni profonde e la costruzione di cordoli in cemento armato su cui saranno installate le nuove barriere laterali. Le protezioni esistenti saranno rimosse.

Per consentire i lavori è attivo il senso unico alternato che resterà in vigore fino al completamento dei lavori, previsto entro la fine di ottobre. (ANSA).