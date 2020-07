Lanciò petardo provocando lesioni a una donna, identificato

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 15 LUG - Identificato il giovane che alcune sere fa ha lanciato un grosso petardo tra la folla in centro a Domodossola, causando lesioni al timpano di una signora che si trovava nei pressi.

L'autore, un trentenne residente in zona, è stato identificato dalla Polizia locale: è stato denunciato per accensione ed esplosione pericolosa, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e per lesioni personali colpose.

Ad aiutare la Polizia municipale sono state le immagini dell'impianto di videosorveglianza comunale installato nel 'Borgo della Cultura', il centro storico di Domodossola. La Polizia locale sta anche identificando due ragazze riprese a mezzanotte, con tutti i locali aperti, a urinare in uno dei vicoletti del Borgo. Rischiano una sanzione da 5 mila euro a testa. (ANSA).