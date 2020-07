Coronavirus:CR7 dona sue maglie Juve a Medici Cuba in Italia

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Bellissimo gesto di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus ha donato una sua maglia (originale) autografata, e altri gadget, a ogni componente dell'equipe medica 'Henry Reeve' che, arrivata da Cuba, dal 23 marzo scorso e quindi in pieno apice della pandemia, ha prestato servizio in un ospedale da campo a Crema, e poi in altre strutture della Lombardia e del Piemonte. La Brigata medica del contingente Henry Reeve, che ora è candidata al Premio Nobel per la Pace, sta per tornare in patria e allora CR7, con la collaborazione della Juventus, ha voluto omaggiare queste persone che hanno salvato tante vite umane. Su ogni sua casacca numero 7 il portoghese, oltre al proprio autografo, ha scritto "Sì"! per i medici cubani" e si è scusato per non aver potuto portare di persona i doni, come avrebbe voluto fare assieme a dirigenti della Juve, a causa delle disposizioni di sicurezza e distanziamento determinate dalla pandemia. Per ringraziarlo i medici si sono fatti fotografare tutti insieme con le maglie bianconere. (ANSA).