Bonus cultura da 700 a 1000 euro, ok dalla Commissione

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Con il parere positivo espresso oggi a maggioranza in Commissione, entro la settimana la Giunta regionale del Piemonte dovrebbe approvare la delibera che individua le procedure e i criteri per il Bonus Cultura.

"Il Bonus, una tantum a fondo perduto - ha spiegato in Commissione l'assessore alla Cultura, Vittoria Poggio - andrà ai soggetti che non hanno accesso ai contributi ordinari previsti dal Testo Unico sulla cultura. Si tratta di 700 euro per lavoratori autonomi e imprese individuali, e mille per i soggetti costituiti in associazione o altra tipologia di ente non lucrativo di diritto privato o società, inclusi soggetti dell'indotto culturale che rientrano in un elenco di codici Ateco".

Le risorse complessive sono 3 milioni e il bonus verrà erogato attraverso modalità a sportello dalla data di pubblicazione dell'avviso, prevista entro fine luglio, fino al 31 ottobre 2020.

Gli altri strumenti di sostegno finanziario sono le partecipazioni della Regione in enti culturali definite da specifiche convenzioni e i bandi, entro il limite di 120 mila euro. (ANSA).