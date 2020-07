Alessandria, due nuove ambulanze per trasporto infetti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 LUG - Croce Verde e Croce Rossa di Alessandria ricorderanno le vittime del Covid-19 in una messa celebrata nel pomeriggio di sabato 18 luglio in Cattedrale. Un particolare ricordo per Renato Pavero, medico del 118 in prima linea nella lotta al Coronavirus, morto per il virus il 19 aprile in piena emergenza. Al termine, sul sagrato, inaugurazione di 2 ambulanze allestite a unità di protezione dal rischio biologico, dotate di un innovativo sistema 'a pressione negativa'. Questi mezzi consentono di operare con maggiore sicurezza nel trasporto di pazienti affetti da qualsiasi patologia a rischio infettivo. Sono stati acquistati grazie ai contributi delle Fondazione CRT e CrA. (ANSA).