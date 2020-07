Teatro Regio: Appendino, fiducia a Schwarz

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - "Il sovrintendente Schwarz non ha responsabilità sulla perdita di bilancio 2019 del Teatro Regio.

Il consiglio di indirizzo gli ha confermato la fiducia". Lo ha detto la sindaca d Torino, Chiara Appendino, presentando con l'assessore alla Cultura, Francesca Leon, il bilancio 2019, chiuso con un patrimonio netto disponibile negativo per 9.132.407 euro inclusivo di una perdita d'esercizio 2019 pari a 7.187.244 euro.

"Abbiamo inviato il bilancio al ministero che prenderà le decisioni di sua competenza. Da domani saremo in contatto. Era importante approvarlo entro oggi per non perdere l'erogazione del Fus 2020. Il Teatro può e deve avere un futuro, ma servono interventi strutturali. Non siamo disponibili a ripianare la perdita, ma la Città di Torino ha confermato il suo stanziamento di 4 milioni in ottica triennale. Lo stesso hanno fatto gli altri soci", ha spiegato la sindaca.

"Il bilancio che è stato presentato è conseguenza di gestioni del passato. Parliamo di un bilancio degli ultimi dieci anni di attività e di criticità che sono sopravvenute", ha sottolineato il sovrintendente Sebastian Schwarz che ha parlato di un "2020 difficile da preventivare. Il bilancio approvato prevede un pareggio, anzi un piccolissimo utile di circa 2.000 euro". (ANSA).