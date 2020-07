Fusione Synesthesia e Thelab, a Torino polo industria 5.0

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Nasce a Torino un nuovo polo Ict per l'Industria 5.0. Lo hanno creato Synesthesia, azienda torinese che sviluppa soluzioni digitali, e Thelab, società focalizzata sulla progettazione di App. La sede è n corso Dante 118. Obiettivo delle due società è "creare un soggetto forte e autorevole che si inserisca di diritto tra i migliori player dell'ecosistema tecnologico italiano".

L'idea della fusione è in cantiere da fine 2019 e l'emergenza Covid-19 ha solo rallentato l'iter burocratico, i team si sono gradualmente integrati già durante la quarantena.

"Durante il recente lockdown alcuni nostri clienti ecommerce hanno visto in meno di tre mesi un incremento tale del fatturato da ripagare interamente i precedenti sforzi economici, con elevatissimi tassi di ritorno di investimento sulle campagne advertising. Pur trattandosi di una situazione eccezionale, rimane comunque il segno di un'accelerazione sul digital forte e irreversibile, che intendiamo presidiare con un'offerta strutturata e competenze sempre maggiori", afferma Riccardo Recalchi, ceo di Synesthesia. (ANSA).