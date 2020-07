Fondazione Crc, l'ops su Ubi non risponde alle nostre attese

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - La Fondazione Crc, azionista di Ubi Banca con il 5,9% del capitale, continua a considerare non soddisfacente l'offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo.

Il cda e il consiglio generale dell'ente, riunitisi oggi con gli advisor Socgen e studio legale Pavesio e Associati per procedere nell'esame della proposta, "hanno confermato che l'ops di Intesa Sanpaolo, come attualmente prospettata, presenta elementi non conformi alle attese della stessa Fondazione".

Il consiglio generale, "ribadendo la più ampia fiducia nell'operato del presidente Genta" gli ha affidato "all'unanimità" il "mandato di proseguire nelle attività di istruttoria e interlocuzione con i vari soggetti coinvolti".

