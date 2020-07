Fca, incentivi per acquisto auto gruppo

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Per tutto il mese di luglio, in Italia, il Gruppo Fca avvia un programma di incentivi per chi acquista una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia. E' possibile beneficiare di un bonus fino a 10.000 euro, anche senza rottamazione del proprio veicolo usato. I vantaggi aumentano con l'anticipo zero e prima rata a gennaio 2021 grazie al finanziamento proposto da Fca Bank. Accompagnata da una campagna di comunicazione multibrand, l'iniziativa di Fca consente di ottenere subito fino a 7.000 euro di bonus per mettersi al volante di una vettura Fiat, anche senza usato da rottamare, con anticipo zero e prima rata a gennaio 2021.

Inoltre, con la stessa formula, è possibile acquistare una Fiat 500X a partire da 14.500 euro oppure una 500L o una Tipo a partire da 11.900 euro. Anche il marchio Jeep offre un bonus fino a 7.000 euro sui modelli Renegade e Compass, senza rottamazione, beneficiando del finanziamento a 49 mesi Jeep Excellence (Fca Bank) che prevede Zero Anticipo e Zero rate nel 2020 (ANSA).