Alessandria: campagna #andràtuttinbici per promuovere 2 ruote

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 LUG - Da oggi sono affissi nelle vie di Alessandria alcuni manifesti 6X3 metri con messaggi rivolti incentivare l'utilizzo delle due ruote per gli spostamenti quotidiani, valorizzando gli effetti positivi per salute e ambiente. L'ìniziativa è promossa dalla Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna che ha lanciato la campagna #andràtuttinbici per raccontare i vantaggi della mobilità attiva post Coronavirus. Coinvolte per il capoluogo Alessandria la partecipata Alegas e Fiab. L'amministrazione comunale, infatti, sta lavorando molto, anche con il supporto della Regione, per il rifacimento delle piste ciclabili per il collegamento fra città e sobborghi. Ma anche per valorizzare gli spostamenti urbani con iniziative per stimolare gli spostamenti sulle due ruote come, per esempio, la campagna 'Spesa Quotidiana? Prima La Bici' che prevede sconti e omaggi agli acquirenti. (ANSA).