Salone auto: FdI, con noi torneranno grandi eventi a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Fratelli d'Italia ha proiettato la notte scorsa, sulla facciata di Torino Esposizioni "ormai da tempo abbandonata all'incuria" una gigantografia della frase pronunciata un anno fa dall'allora vicesindaco M5S di Torino Montanari, a proposito del Salone dell'auto, "Spero che la grandine se lo porti via".

"Il Comune di Torino - dice Enzo Liardo - deve far tornare eventi come il Salone dell'auto al Valentino. Il parco è rimasto orfano di una manifestazione che portava turisti e creava un indotto economico importante, ma soltanto un anno fa furono le parole del vice di Appendino Montanari a far sì che il mondo imprenditoriale legato all'evento decidesse di allontanarsi da Torino portando il Salone dell'auto nella vicina Lombardia.

Questa amministrazione non ci ha risparmiato nulla di negativo ma esiste un'alternativa che non si augura il male della città, ed anzi lotta e si impegna per una sua ripresa. Lavoreremo perché eventi come quello del salone tornino ad animare la città, una volta archiviati i totem ideologici dei grillini no-tutto".

Secondo la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli "i torinesi non dimenticano che abbiamo un'amministrazione della città che e' arrivata addirittura al malaugurio anziché tifare per Torino. Il capoluogo piemontese merita grandi eventi e non una fuga generale verso la Lombardia" (ANSA).