Marsiaj nuovo presidente Unione Industriale di Torino

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Giorgio Marsiaj, fondatore e presidente della Sabelt, azienda che produce cinture di sicurezza e sedili per auto, è il nuovo presidente dell'Unione Industriale di Torino. Lo ha nominato l'assemblea generale degli imprenditori riunita in streaming, al termine del mandato di Dario Gallina.

Lo affiancano i vicepresidenti Massimiliano Cipolletta, Antonio Calabrò, Anna Ferrino e Marco Lavazza. A questi si aggiungerà il futuro presidente dell'Amma che verrà nominato a settembre al posto di Marsiaj. Del Comitato di Presidenza fanno parte anche Alberto Lazzaro, presidente dei Giovani Industriali e Giovanni Fracasso, presidente del Comitato Piccola Industria.

"Siamo la squadra del fare. Vogliamo essere concreti e far sì che Torino torni a crescere per essere quella che è stata nei passati cento anni", ha detto Marsiaj. "Dobbiamo cercare di superare questo momento difficile e tornare ai livelli antecedenti al Covid. È importante che arrivino i fondi dall'Europa ed è necessaria una maggiore relazione con tutti i nostri vicini, in particolare Milano e Genova, quel triangolo industriale che ha permesso la crescita economica dell'Italia", ha spiegato. "Con Milano stiamo già lavorando a un percorso comune per cogliere opportunità di lavoro e coesione. La collaborazione può permettere di immaginare un futuro di crescita". (ANSA).