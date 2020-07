Juve: giornata di permesso per Ronaldo e altri cinque

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - La Juventus si è ritrovata alla Continassa per la seduta di ripresa degli allenamenti dopo il pareggio interno contro l'Atalanta di sabato sera. La squadra si è divisa in due gruppi: chi ha giocato gli orobici ha svolto un lavoro di recupero, gli altri si sono sottoposti a un programma tecnico con tiri in porta.

All'appello mancava Cristiano Ronaldo: il portoghese, insieme a Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado, Matuidi, ha usufruito di una giornata di riposo. Lavoro differenziato, invece, per i difensori De Ligt e Bonucci e per il centrocampista Rabiot.

I bianconeri torneranno allo Juventus Training Center domani pomeriggio, alla vigilia della sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La partenza per l'Emilia è prevista per mercoledì mattina, domani le ultime prove di formazione: per Sarri c'è il problema terzini, con la squalifica di Cuadrado gli unici di ruolo sono rimasti Danilo e Alex Sandro. (ANSA).