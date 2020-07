Infopoint Pragelato è smart

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - A Pragelato arriva l'Info Point Smart. Attivo in Piazza Pragelatesi nel Mondo, è dedicato in particolare alla diffusione della nuova cartina di Pragelato e della Guida online, scaricabili con lo smartphone grazie al QR Code.

L'info point fornisce anche informazioni utili e suggerimenti per tutti coloro che desiderano conoscere il territorio e le borgate, rivolgendosi in particolare ai flussi turistici di prossimità che, in questa estate 2020, rappresentano una importante risorsa per Pragelato. (ANSA).