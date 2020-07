Fase 3: al via 'Estate con il Regio. Finalmente Musica'

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Ha un titolo che spiega tutto, il cartellone con cui il Teatro Regio di Torino riprende l'attività dopo il lockdown legato al Covid-19 'Estate con il Regio. Finalmente Musica!'.

"Non vedevamo l'ora tutti di riprendere a fare musica dal vivo - ha spiegato oggi il sovrintendente Sebastian Schwarz, il giorno prima del consiglio di indirizzo dell'ente che potrebbe decidere per il suo commissariamento - io stesso, gli orchestrali, i coristi, il personale del teatro. Purtroppo i protocolli sanitari non ci permettono ancora di lavorare con tutta l'Orchestra, tutto il coro e neppure tutto il pubblico, ma è un importante ripresa".

In tutto la stagione conta 26 concerti dal 15 luglio al 7 agosto, eseguiti dai musicisti della Filarmonica Teatro Regio, di cui 8 per orchestra d'archi, 5 corali e 13 per piccole formazioni fra la sala del Teatro Regio, il Combo e il Sermig.

Il 15 luglio la Ftr, con due formazioni diverse inaugura sia 'Estate al Regio, con l'Orchestra d'Archi del Regio diretta da Sergio Lamberto, sia 'Blu Oltremare', il ricco cartellone culturale promosso dalla Città, al Combo con l'Ensamble ottoni e percussioni. (ANSA).