Sicurezza stradale: 'rispetta le bici' nelle terre di Coppi

(ANSA) - TORTONA, 12 LUG - Arriva nelle terre di Fausto Coppi la campagna di sensibilizzazione 'Io rispetto il ciclista' partita ieri da Macugnaga. Paola Gianotti, atleta di Ivrea entrata nel Guinness dei primati per il giro del mondo in bicicletta, ha inaugurato e autografato a Tortona (Alessandria) il primo dei cartelli con l'invito a mantenere sulle strade la distanza di sicurezza di 1.5 metri. Nel pomeriggio sarà la volta del Monferrato. "Oggi - ha spiegato Gianotti - sono previsti 170 km e dodici Comuni".

"La nostra città - sottolinea il sindaco Federico Chiodi - è la porta delle terre di Coppi ed è quindi significativa per il mondo del ciclismo. Con questi speciali cartelli vogliamo sensibilizzare i cittadini. Avere una campionessa come Paola arricchisce l'importanza dell'iniziativa".

"Il territorio - rimarcano gli organizzatori de La Mitica, ciclostorica sulle strade del Campionissimo, quest'anno rinviata per l'emergenza Covid-19 - deve diventare davvero bike-friendly.

Se lo può e se lo deve permettere perché qui sono nati i più grandi campioni del ciclismo". Omaggio davanti al Comune anche al 'totem', inaugurato di recente, per il tortonese Luigi Malabrocca, storica Maglia Nera del Giro. (ANSA).