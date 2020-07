Si ferisce in casa e l'ambulanza ha un incidente

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Una persona rimasta ferita in casa viene salvata dai vigili del fuoco, ma l'ambulanza che la trasporta in ospedale ha un incidente. E' accaduto oggi nei pressi di Alpignano (Torino), quando una squadra di volontari è intervenuta per aprire un alloggio dove si trovava un uomo che si era ferito cadendo in casa. Gli stessi vigili del fuoco sono poi accorsi sul luogo in cui l'ambulanza è rimasta coinvolta nell'incidente stradale. Non risultano feriti gravi. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti. (ANSA).