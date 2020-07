Ambasciatore Cuba, oggi è festa della vita

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - "Stiamo passando un bellissimo momento insieme, che ci porta tanta gioia". Lo ha detto Josè Carlos Rodriguez Ruiz, ambasciatore di Cuba in Italia, intervenuto oggi a Torino nel corso dell'evento organizzato al Parco Dora per salutare i 38 componenti della delegazione medica cubana in partenza. "Oggi - ha aggiunto - è una festa piena di felicità per la vita, per la fratellanza che abbiamo sperimentato in questi mesi". Dal palco l'ambasciatore ha poi ringraziato le istituzioni: "Si è realizzato un momento storico tra Cuba e l'Italia, e ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile" conclude.

"Cuba ha un sistema sanitario pubblico e universale ed è riuscita a garantire aiuto a più di 60 Paesi nel mondo, formando anche altri medici" ha spiegato Julio Guerra Izquierdo, capo della brigata dei medici cubani. Secondo Sergio Livigni, responsabile dell'ospedale allestito alle Ogr di Torino, "abbiamo creato un modello nuovo, multidisciplinare, internazionale, un metodo che ha permesso di trattare i pazienti in modo nuovo dall'ospedale fino al domicilio. Non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di tutti voi". (ANSA).