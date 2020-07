Petardo a Domodossola, ferita donna

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 11 LUG - Paura la scorsa notte a Domodossola, nel Verbano Cusio Ossola, per l'esplosione, tra la gente che ancora affollava il centro città, di quello che soltanto in un secondo momento si è appreso essere un grosso petardo. Violento il botto, amplificato dagli stretti vicoli della zona. Una donna che si trovava poco distante avrebbe riportato lesioni a un timpano.

Sull'accaduto indaga la polizia municipale domese che si servirà della diverse telecamere ad alta risoluzione installate in città. Pochi giorni fa il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, aveva firmato una ordinanza per limitare gli effetti negativi della movida, dopo alcuni atti di vandalismo registrati in centro. (ANSA).