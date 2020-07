Musica: Occit'amo in Valle Maira dal 17 al 19 luglio

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Fa tappa in Valle Maira, dal 17 al 19 luglio, Occit'amo Festival, rassegna che da sei anni segna l'estate nelle Terre del Monviso, parte orientale dell'Occitania, il 'paese che non c'è', che dal Piemonte arriva alla Spagna, riunendo in un unico abbraccio culturale le persone che si riconoscono per caratteri e origini.

Un patrimonio di musica, tradizioni e cultura riletti in chiave contemporanea che sotto la direzione di Sergio Berardo, anima dei Lou Dalfin, è diventato un percorso lungo 5 settimane, dall'11 luglio al 15 agosto, di concerti, appuntamenti, camminate anche in orari inconsueti, come l'alba e il tramonto.

Protagoniste sono le valli alpine ai piedi del Monviso, ovvero del 'Re di Pietra'. La seconda settimana onora, nel week end, la Valle Maira: il 17 a Celle Macra concerto con racconti di Cesare Berardo e Carlo Revello intitolato 'Cavaliers, Gigants e la Beata'; il 18 a San Damiano Macra, danza con Daniela Mandrile in 'Destacha La Danca', presentazione di erbe officinali e concerto di Teres Aoutes String band; il 19 incontro letterario con Enrico Camanni e Lou Pitakass in concerto. (ANSA).