TOward2030, ai Musei Reali le foto di Street Art

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Una duplice mostra, ospitata dai Musei Reali nello Spazio Confronti della Galleria Sabauda e nei Giardini Reali, permette di conoscere le opere, realizzate da alcuni degli artisti di punta della urban art internazionale.

L'iniziativa rientra nel progetto TOward2030. What are you doing?, ideato da Lavazza e dalla Città di Torino con lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio della street art. Il progetto ha visto la realizzazione di 18 opere murali ispirate ai obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dall'Onu più il Goal Zero, pensato da Lavazza. Torino, che vanta una tradizione muralistica, è la prima città al mondo ambasciatrice dei Goal, un laboratorio in cui l'arte urbana è portatrice di un messaggio legato al futuro del Pianeta.

"Questa iniziativa coniuga due aspetti strategici nelle scelte dell'Amministrazione: la forte attenzione al tema della sostenibilità e la cultura come motore di rigenerazione urbana.

L'apertura della mostra è un'opportunità che si offre ai cittadini per avvicinarsi al tema della sostenibilità e conoscere più a fondo il percorso dei 17 Global Goals", afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "L'arte si è sposata con la sostenibilità, i muri di Torino si sono colorati di messaggi positivi e di impegno responsabile. Le 18 opere di arte urbana hanno reso la nostra città ancora più innovativa", commenta Francesca Lavazza.

La mostra è curata da Roberto Mastroianni e Filippo Masino.

Il percorso espositivo, ricco di fotografie e filmati degli artisti al lavoro, è allestita nello Spazio Confronti della Galleria Sabauda di Torino, mentre nel Boschetto dei Giardini Reali sono riproposti gli scatti delle 18 opere di arte urbana.

Sarà visitabile fino al 17 gennaio 2021. (ANSA).