Torino, su bus e metro si paga con carte contactless

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Sulla metro e sul bus si potrà pagare direttamente con una carta di credito o debito contactless. La novità scatta da oggi a Torino, prima città a offrire la possibilità di acquistare il titolo di viaggio sia ai tornelli della metropolitana sia alle macchinette di una delle 4 linee al momento attrezzate (18, 55, 56, 68) e viaggiare anche su tutte le altre linee urbane Gtt entro i 100 minuti di validità. Il sistema funziona con le carte dei circuiti Mastercard e Visa che a settembre, in occasione della 'Settimana della mobilità sostenibile' offriranno ai loro clienti la possibilità di viaggiare gratuitamente per due giorni utilizzando questo sistema. Inoltre la Città e Gtt hanno allo studio agevolazioni per chi userà spesso la carta contactless.

"Rendere attrattivo il Trasporto pubblico locale - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - è per noi fondamentale e l'utilizzo della tecnologia va sicuramente in questa direzione.

La Città si allinea agli standard europei con un servizio tecnologicamente all'avanguardia".

"Un sistema fondamentale - aggiunge l'assessora Maria Lapietra - anche per l'emergenza sanitaria dal momento che con la carta l'utente usa un supporto toccato solo da lui".

Gtt - sottolinea l'Ad Giovanni Foti - prosegue la politica di innovazione e sviluppo e con l'arrivo dei nuovi bus potremo estendere questo sistema a un numero di mezzi sempre maggiore".

Tutta l'operazione è stata resa possibile grazie al supporto tecnico di Intesa Sanpaolo, che con Nexi si occuperà di gestire il sistema di transazioni. (ANSA).