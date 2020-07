Ossola festeggia a luglio il Natale

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 10 LUG - Il Natale, in Ossola, si festeggia a luglio. Da quattro secoli ormai Vagna, piccolissima frazione di Domodossola (Vco), celebra la seconda domenica di luglio nella chiesa parrocchiale di San Brizio la Festa dül Bambin, la festa del Bambino, rito diffuso nel XV secolo dal francescano San Bernardino da Siena che ha trovato anche qui radici.

Le autorità ecclesiastiche di allora autorizzarono lo spostamento della festa per favorire gli emigrati, che rientrare in Ossola solo in piena estate. Una tradizione che ha resistito al tempo ed è arrivata fino ai nostri giorni.

L'appuntamento quest'anno è per il 12 luglio. Il momento culminante della festa, che dura tre giorni, è la Messa solenne della domenica con i canti natalizi e la processione dül Bambin che vede girare nelle strade del paese la portantina con la statua di Gesù bambino, opera realizzata nel 1730 allo scultore locale Bartolomeo Zanini Piroia. (ANSA).