Fase 3: riaprono i cancelli del Pala Alpitour

Riaprono i cancelli del Pala Alpitour per le serate più cool dell'estate torinese. Il giardino urbano che circonda la struttura accoglie l'ormai famosa Whitemoon, lounge bar-discoteca con dj set e serate a tema che inaugura questa sera 10 luglio (ore 21) il suo calendario con la serata VENERDI' OVER 30. Nel rispetto delle linee guida imposte per il distanziamento sociale, gli accessi sono limitati. Per tale motivo, l'accesso al Whitemoon sarà consentito previa prenotazione tramite i link predisposti per ciascun evento (per maggiori informazioni: 345.5924860).

A partire da giovedì 16 luglio - dalle 19 alle 23 - apre al pubblico Show Tour, un nuovo spazio dedicato a piccoli show live all'ora dell'aperitivo sotto la firma di Mixto Events, ospitato all' interno dell'elegante e immenso foyer affacciato sul parco di Piazza d'Armi (corso Sebastopoli 123). L'ingresso è libero fino al massimo di 200 persone, è consigliata la prenotazione del proprio tavolo via WhatsApp al numero 331.6194091 (verrà effettuata una registrazione secondo la normativa anti covid al momento dell'ingresso; la mascherina è obbligatoria fino al momento in cui si raggiunge il proprio posto).

Sia per Whitemoon che per Show Tour l'ingresso è da Corso Sebastopoli 123, da cancelli distinti con apposite segnaletiche.

