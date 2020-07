Champions: Juve; Sarri, sorteggio? Non ci penso minimamente

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - "Non mi interessa minimamente il sorteggio Champions, abbiamo solo un obiettivo in testa. E' un qualcosa di talmente lontano che non dobbiamo perdere la minima energia". Così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, a proposito degli accoppiamenti per la fase finale della competizione internazionale. (ANSA).