Vino: Università e Onav rilanciano Scuola Maestri Assaggiatori

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Un Master universitario per affinare le capacità di degustazione dell vino in modo professionale e imparziale. Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della Scuola Universitaria per Maestri Assaggiatori di Vino (Sumav), istituita dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con l'Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino).

"La prima edizione del Master, nell'anno accademico 2019/2020, ha avuto un riscontro straordinario, registrando il tutto esaurito delle iscrizioni a pochi giorni dall'apertura - afferma il presidente Onav Vito Intini. - Ciò che è ancora più soddisfacente è sapere che i 110 iscritti hanno seguito tutte le lezioni anche in questi mesi difficili per l'emergenza sanitaria" Il nuovo corso è organizzato in moduli per un totale di 60 ore, da novembre 2020 a marzo 2021, presso il Campus di Grugliasco dell'Università di Torino. All'insegna del rispetto e della sicurezza relativamente alle restrizioni legate al Covid-19, le lezioni permetteranno a 80 iscritti di ottenere, il diploma di Maestro Assaggiatore di Vino, che potrà essere assegnato solo ai già Esperti Assaggiatori Onav, qualifica che si ottiene dopo aver frequentato con successo i corsi di 1° e 2° livello Onav.

I dettagli sul corso (il termine per le iscrizioni è il 30 settembre 2020 sono disponibili su www.onav.it e www.onavnews.it (ANSA).