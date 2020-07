Torinodanza, l'11 settembre apre con 'Festa'

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Sarà ricco di 17 spettacoli di danza contemporanea, di cui 7 proposti da grandi compagnie straniere, la prossima edizione di Torinodanza Festival in programma dall'11 settembre al 23 ottobre. "Una stagione che abbiamo voluto garantire al pubblico e ad una città che ha sempre amato cosi' tanto la danza - hanno detto oggi il presidente e il direttore dello Stabile torinese, Lamberto Vallarino Gancia e Filippo Fonsatti - per continuare a dare forti segnali di ripresa". Siamo stati il primo teatro ad aprire in città - ha aggiunto Fonsatti - e terremo aperto tutta l'estate". "Un modo per rispondere al forte bisogno di cultura di questa città", ha aggiunto l'assessore alla Cultura della Città, Francesca Leon che ha ringraziato i sostenitori della cultura torinese, tra cui Compagnia di San Paolo, da sempre vicino a Torinodanza.

"Lo spirito del festival di quest'anno - ha aggiunto il direttore Anna Cremonini - è sostenere alcuni artisti italiani per contribuire alla resistenza del sistema e coinvolgere coreografi stranieri nel superamento dei confini portati dal Covid".

Apre il festival, l'11 settembre alle Fonderie Limone di Moncalieri, 'Festa' di Silvia Gribaudi in collaborazione con Matteo Maffesanti. (ANSA).