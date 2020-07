Teatro: debutta al Carignano 'Una specie di Alaska'

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Al Teatro Carignano di Torino martedì 14 luglio, alle 21, debutta la nuova coproduzione di Tpe - Teatro Piemonte Europa e Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale Una specie di Alaska di Harold Pinter, con la regia di Valerio Binasco e l'interpretazione di Sara Bertelà, Orietta Notari, Nicola Pannelli. Le scene e le luci sono di Jacopo Valsania e i costumi di Sandra Cardini. Lo spettacolo sarà replicato al Carignano fino a domenica 19 luglio, nell'ambito della rassegna Summer Plays. Sere d'estate al Teatro Carignano organizzata dal Teatro Stabile di Torino e da Tpe -Teatro Piemonte Europa.

L'Alaska è un incubo freddo e bianco dal quale si risveglia una ragazza rimasta in uno stato di torpore per trent'anni. A partire dalle testimonianze che il neuropsichiatra Oliver Sacks raccoglie in Risvegli, il Premio Nobel Harold Pinter scrive un dramma duro come una relazione scientifica e struggente come un mèlo. Valerio Binasco dirige questo brutale e commovente ritorno alla vita. (ANSA).