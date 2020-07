Regione conferma, da domani bus e treni a pieno carico

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Da domani corse a pieno carico in Piemonte: sulle linee extraurbane di treni, autobus di linea e turistici, sui taxi e nel trasporto con conducente i posti saranno tutti utilizzabili. Non dovrà però esserci nessun passeggero in piedi, le mascherine saranno obbligatorie e si dovrà porre attenzione alle norme igienico sanitarie. Ci saranno entrate e uscite separate, e sarà vietato usare il trasporto pubblico in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute.

Il tutto era stato definito nell'ordinanza firmata la scorsa settimana dal governatore Alberto Cirio, e la Giunta regionale ha approvato oggi le linee guida relative.

"La decisione - spiega l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi - deriva dal mancato intervento del Governo, chiesto più volte, di armonizzare il trasporto pubblico in tutte le Regioni. Le differenti interpretazioni hanno infatti provocato incomprensioni e disagi. Sulla base delle esigenze che potranno manifestarsi, la Regione potrà dare indicazioni più restrittive o ulteriori interpretazioni".

Le linee guida prevedono la disinfezione dei mezzi almeno ogni fine corsa di andata/ritorno. Il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di aria naturale mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste. Sui treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate.

