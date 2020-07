Pragelato migliora sicurezza dei guadi

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Pragelato migliora la sicurezza dei guadi con l'intervento determinante del Comune dopo la costruzione realizzata da Scr. Lo annuncia Claudio Salvai, assessore ai Lavori Pubblici della località montana dell'Unione dei Comuni della Vialattea. "Sicurezza rafforzata da un lato con l'installazione di protezioni agli accessi dei guadi - spiega - e, dall'altro, con la segnalazione per un utilizzo corretto. Il tutto per garantire la sicurezza ai cittadini e ai molti turisti che stanno arrivando in queste settimane a Pragelato". (ANSA).