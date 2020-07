Maturità, 16200 passano esame nel Torinese, 257 lodi

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Sono 16 mila 200 i 'maturati' torinesi del 2020, 257 dei quali con il massimo dei voti. I dati, forniti dall'Ufficio scolastico territoriale, evidenziano un equilibrio fra maschi e femmine con 8 mila 292 studenti ammessi all'esame di Stato e 8 mila 133 studentesse, per un totale di 16 mila 425 candidati. Duecentoventicinque non hanno superato l'esame.

Le femmine hanno fatto registrare una performance lievemente migliore, attestando a 73 il numero dei respinti contro 152 maschi. Stessa cosa anche per quanto riguarda la votazione. Dei 257 con il punteggio di 100 e lode le femmine 'battono' i compagni 146 a 111, mentre sono stati complessivamente mille 242 i 100/100, 742 fra le studentesse e 500 fra gli studenti.

