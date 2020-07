Le 'Settimane della Scienza' tornano a luglio e agosto

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Tornano a Torino e provincia, a luglio e agosto, le Settimane della Scienza. Due mesi di eventi, per avvicinare il pubblico alla scienza grazie a oltre 40 tra Enti, Dipartimenti, Musei e Associazioni del territorio piemontese che hanno scelto di 'esserci' per incontrare dal vivo all'aria aperta, e in sicurezza, il pubblico, coinvolgendolo con eventi e format dedicati.

Il calendario è ricchissimo e pensato per un pubblico che va da 0 a 99 anni.

Si va dalle passeggiate scientifiche con Astut (Archivio Scientifico e Tecnologico dell'Università di Torino) per le vie di San Salvario alla scoperta delle abitazioni di illustri uomini di scienza torinesi e di musei come il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso, al laboratorio 'L'Isola che non c'è' promosso dal Museo del Risparmio, dal one man show 'Sfumature di donne di Scienza' con l'attrice Sara D'Amario al laboratorio 'Plastic all around' promosso dal Museo A Come Ambiente in collaborazione con CentroScienza Onlus.

E, ancora, dal teatro dell'acqua e dall'Ecomuseo dei Freidano di Settimo alle offerte dell'Osservatorio di Infini.to e del Museo Egizio e molto altro ancora. (ANSA).