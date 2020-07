Educamp, Coni promuove sport tra giovani

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Promuove l'attività sportiva tra i giovani dai 6 ai 14 anni l'Educamp che ha preso il via al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma.

Organizzato dal Coni, attraverso la Preparazione Olimpica e l'Istituto di Scienza dello Sport, il progetto assume il valore simbolico della ripartenza dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus. Gli Educamp attivati in tutta Italia, circa 170, accoglieranno a turno i ragazzi per 6/8 settimane.

Accanto al Coni, ancora una volta, c'è Kinder Joy of Moving', il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, da anni partner del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per lo sviluppo dell'attività sportiva giovanile, declinata sul territorio attraverso i Centri Coni, gli Educamp e il Trofeo Coni Kinder Joy of Moving. (ANSA).