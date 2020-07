A Bardonecchia Flor Estate domenica 12 luglio

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Per il terzo anno consecutivo 'Flor Estate' si sposta in montagna e torna a Bardonecchia, nel cuore della Val di Susa piemontese. L'appuntamento è domenica 12 luglio, dalle 9 fino alle 19. Per l'occasione ad ospitare Flor sarà la centrale Piazza Statuto del borgo valsusino, che si trasformerà in un vero e proprio giardino grazie alla presenza di circa 70 espositori provenienti da tutta Italia: florovivaisti con le profumate eccellenze di stagione ma anche piccoli agricoltori e artigiani ceramisti per una festa all'insegna dei colori e della natura in tutte le sue forme.

Particolare attenzione sarà rivolta alle numerose tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di montagna, tra cui l'immancabile Stella Alpina, e alcune vere e proprie chicche, come l'Artemisia absitium (l'assenzio per fare il vermouth) e l'Artemisia genipi (genepy). Oppure come i piccoli frutti, a cominciare dai mirtilli e i lamponi, senza dimenticare more e fragole. (ANSA).