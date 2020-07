Zucchetti acquisisce Scloby, piccola impresa innovativa

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Il Gruppo Zucchetti ha acquisito il 100% di Scloby, pmi innovativa nata all'interno dell'I3P di Torino che ha creato una piattaforma cloud per la gestione delle vendite pensata per ristoranti, piccoli commercianti e negozi.

L'obiettivo è facilitare il processo di digital transformation anche delle attività commerciali, nel pieno rispetto delle norme relative a fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, assicurando alti standard di innovazione. Scloby ha creato una piattaforma cloud che permette a piccoli commercianti, ristoranti e negozi di gestire la propria attività in maniera efficace e performante da qualsiasi luogo e utilizzando qualsiasi dispositivo, come computer, smartphone o tablet. Consente infatti di gestire in maniera integrata tutti i canali di vendita, dalle vendite in negozio all'ecommerce, e di avere a portata di mano tutti gli aspetti relativi a magazzino, fatturazione, marketing e fidelizzazione, raccogliendo ed analizzando i dati ed assicurando grande flessibilità. Uno strumento che si è rivelato estremamente utile per commercianti e ristoratori anche durante il lockdown, dal momento che Scloby ha permesso di gestire tutto il processo relativo a ordine online, consegne a domicilio e fatturazione anche a distanza oppure attivando rapidamente la funzione di sito ecommerce proposta dalla piattaforma.