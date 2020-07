Piemonte, Consiglio regionale torna a riunirsi in aula

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Il Consiglio regionale del Piemonte tornerà a riunirsi in Aula per la prima volta dall'inizio del lockdown. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo oggi.

La prima seduta senza modalità da remoto sarà lunedì prossimo, in concomitanza con le celebrazioni per il cinquantenario dell'istituzione della Regione.

"E' una scelta - commenta il capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni - che il nostro gruppo auspicava da tempo, considerato l'attenuarsi dell'emergenza dovuta al Covid-19". (ANSA).