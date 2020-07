'Ndragheta. Comune di Chivasso risarcito per spese legali

(ANSA) - CHVASSO (TORINO), 08 LUG - Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto un risarcimento di 80 mila euro al Comune di Chivasso, per il danno d'immagine subito, in merito alla costituzione di parte civile dell'ente nei processi Minotauro e Colpo di coda contro la 'ndrangheta nel torinese. Il Ministero ha riconosciuto al Comune il ristoro delle spese legali. "Con questi risarcimenti i chivassesi possono vedere come la lotta alla criminalità organizzata si può condurre anche con gli strumenti messi a disposizione del nostro sistema giudiziario e democratico - dice soddisfatto il sindaco Claudio Castello - tornano nel bilancio del Comune risorse da mettere a disposizione della nostra collettività".

Il Comune incasserà altri 20 mila euro dal processo per un abuso edilizio in via Mezzano. Anche in quest'ultimo caso l'amministrazione si era costituita parte civile. (ANSA).