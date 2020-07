Cinema: Glocal diventa estivo, 9 proiezioni a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Il Glocal Film Festival di Torino, sospeso a pochi giorni dall'apertura nel marzo scorso a causa del lockdown, torna in versione estiva con nove proiezioni, dal 15 luglio al 4 agosto.

Diretto da Gabriele Diverio e organizzato dall'Associazione Piemonte Movie, sbarca all'interno dei programmi delle arene all'aperto che sono state allestite nel capoluogo.

"Dal giorno stesso in cui abbiamo dovuto sospendere l'edizione 2020 - afferma Diverio - abbiamo avuto un solo obiettivo in testa: portarla a termine. Lo sentivamo come un dovere sia nei confronti dei film selezionati, sia nei confronti del nostro lavoro. Abbiamo pensato all'estate come momento ideale per recuperare le proiezioni dei concorsi Spazio Piemonte e Panoramica Doc, e le realtà che abbiamo coinvolto hanno accolto con favore le nostre proposte, rilanciando con alcune proiezioni speciali. Perderemo l'unità di tempo dei cinque giorni consecutivi e quella di luogo del Cinema Massimo, ma guadagneremo in presenza capillare, arrivando in sette luoghi diversi della Città e portando così il Glocal a un pubblico altro, con una sfida nuova e non banale. Stiamo comunque riprogrammando per l'autunno gli altri eventi previsti lo scorso marzo".

In programma la proiezione speciale di Pastrone! (17 luglio, Cinema a Palazzo) introdotto dal regista Lorenzo De Nicola - documentario che avrebbe dovuto inaugurare il festival di marzo-; e l'omaggio a Gianluca Maria Tavarelli che sarà ospite della proiezione di Un amore (28 luglio, Cinema a Palazzo) e verrà insignito del Premio Riserva Carlo Alberto dedicato dal Glocal a personalità del cinema piemontese. (ANSA).