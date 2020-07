Allarme bomba Aliud,pacco nido calabroni

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Un pacco sospetto davanti all'ingresso della sede di Aliud, l'organizzazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia, ha fatto scattare l'allarme bomba ieri sera a Torino. Sul posto è intervenuto il Reparto Artificieri della polizia: all'interno del pacco, lasciato da un individuo ripreso dalle telecamere di sicurezza, è stato trovato un nido di calabroni.

"E' evidente che a Torino qualcuno stia cercando di alzare la tensione ed innescare uno scontro ideologico - sostiene in una nota Enrico Forzese, Fratelli d'Italia - Non è la prima volta che siamo oggetto di minacce, aggressioni e intimidazioni", ma "continueremo a difendere il nostro diritto ad esistere, a proporre un'alternativa al Sistema Torino, tanto caro ai centri sociali, che protegge e tutela. Evidentemente - conclude - qualcuno si è sentito toccato dal grande successo delle nostre ultime iniziative nei mercati e nel quartiere, ma non deve temere: continueremo ad andare avanti e ad essere presenti in tutta la Città!".