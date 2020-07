Teatro: a Valerio Binasco 47/o Premio Ennio Flaiano

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - E' andato a Valerio Binasco, il 47/o Premio Internazionale Ennio Flaiano per la regia di 'Rumori fuori scena', prodotto dal Teatro Stabile di Torino, di cui èdirettore artistico.

"Da anni ormai - si legge nella motivazione - Valerio Binasco spicca tra gli esponenti della migliore tradizione di interpretazione amorevole e creativa dei testi, nel solco dei suoi maestri Marco Sciaccaluga e Carlo Cecchi e, dietro di loro, dei riformatori del teatro del dopoguerra, Visconti e Strehler.

In una ricca carriera, Binasco ha affrontato classici, dai greci a Shakespeare e Molière, e contemporanei come l'irlandese Martin McDonagh o il norvegese Jon Fosse, ovvero come la sua amata e assai congeniale Natalia Ginzburg, di cui il 15 giugno ha recuperato "L'intervista", primo spettacolo in sala post-pandemia presso lo Stabile di Torino". (ANSA).