Metropolitana Torino, partono lavori Collegno-Cascina Vica

TORINO, 07 LUG - Un altro passo avanti per il prolungamento Ovest della linea 1 della metropolitana torinese.

Partono il 13 luglio i lavori del Lotto 2 'Collegno-Cascine Vica' che prevedono la realizzazione di una galleria sotto corso Francia e di due stazioni, Leumann e Cascine Vica, quest'ultima in corrispondenza della tangenziale dove troverà spazio anche un parcheggio di interscambio con circa 330 posti.

L'appalto è stato aggiudicato per un importo di oltre 71 mila 500 euro finanziati dallo Stato e la prima fase, della durata di circa 6 mesi, riguarderà lo spostamento dei sottoservizi. In seguito partiranno i lavori di scavo e per le stazioni e i pozzi di ventilazione, per una durata di circa 3 anni. Il cantiere proseguirà in parallelo con i lavori del Lotto 1 'Fermi-Collegno Centro', attualmente in esecuzione. In particolare sono in corso gli interventi per la costruzione della stazione Certosa per i quali, da domani, verrà chiuso al transito,per circa 9 mesi, il tratto di via Torino tra via Martiri XXX Aprile e corso Pastrengo.

L'intera opera, da Fermi a Cascine Vica, sarà ultimata per fine 2023 con entrata in esercizio della metro nella primavera del 2024.