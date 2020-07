Ai medici onorificenza del Consiglio regionale

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Il Consiglio regionale del Piemonte premia con una onorificenza i medici che sono stati in prima fila durante l'emergenza Covid-19. Lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Lascaris, riuniti questa mattina prima dell'inizio dei lavori dell'Aula virtuale.

Una apposita legge conferirà l'onorificenza della presidenza del Consiglio regionale per meriti civili ai medici italiani e a quelli della Brigata Cubana che sono arrivati a Torino per aiutarli. La legge sarà approvata in una Commissione in sede legislativa domani mattina. Una mozione con questo indirizzo sarà invece approvata oggi, in chiusura dei lavori, incentrati sui voucher scolastici. (ANSA).