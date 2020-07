Gradimento Cirio tiene, è 7/o per popolarità tra governatori

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - A poco più di un anno dall'elezione a governatore del Piemonte, Alberto Cirio è settimo nella speciale classifica con cui Noto Sondaggi misura il consenso degli amministratori locali per Il Sole 24 Ore. Con il 48,8% di gradimento, l'esponente di Forza Italia si piazza subito davanti al collega Ligure Giovanni Toti e al sardo Christian Solinas, appaiati all'ottavo posto, e stacca anche governatori di lungo corso come il toscano Enrico Rossi e il campano Vincenzo De Luca e, nel centrodestra, il siciliano Sebastiano Musumeci e il lombardo Attilio Fontana.

Rispetto al giorno dell'elezione il consenso è calato dell'1,1%, flessione comunque inferiore rispetto a quella di altri governatori alle prese con gli stessi problemi, primo fra tutti l'emergenza Coronavirus, che sembra avere inciso, e non poco, anche sulla politica locale. (ANSA).